Национальный режим при закупках – краеугольный камень – участница конференции в Пскове

13:00, 05 июня 2025, ПАИ

В настоящее время национальный режим при осуществлении закупок – краеугольный камень, сказала участница III Межрегиональной конференции «Регулируемые закупки» в Пскове, министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края Елена Иванова.

«Конференция из года в год выходит на профессиональный уровень, но пообщаться с коллегами – это просто уникальная возможность. Для специалистов в сфере закупок, опять же, обмен опытом, потому что практика везде не единообразная. Сейчас у нас национальный режим – краеугольный камень, заказчики до сих пор не могут понять и разобраться. Я думаю, что наши регуляторы и лекторы дадут нам ответы на те вопросы, которые мы очень ждем. Такое общение продолжается и не только здесь, на конференции. С теми коллегами, с которыми мы встречаемся, мы делимся опытом, задаем вопросы в повседневной жизни. Действительно, сложилось сообщество закупщиков. Полстраны точно у нас включено», – отметила Елена Иванова.

Напомним, что конференция «Регулируемые закупки» началась в Пскове сегодня и продлится до 6 июня. В программе сегодня выступления начальника отдела методологического обеспечения реализации промышленной политики департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алана Фаизова и заместителя директора департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России Александра Гончарова. Помимо этого, пройдут пленарная дискуссия и деловая игра.