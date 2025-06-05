Эксперт назвала главные тренды в сфере госзакупок в 2025 году

13:45, 05 июня 2025, ПАИ

Три главных направления, влияющих на госзакупки в 2025 году, выделила участница III Межрегиональной конференции «Регулируемые закупки» в Пскове, руководитель центра обучения эффективным закупкам ЭТП Аудиториум, сертифицированный преподаватель, эксперт в сфере закупок Татьяна Песегова.

«У конференции всегда есть цель не только собрать всех заказчиков, профессиональное сообщество, но и также оказать какую-то просветительскую поддержку, рассказать о тех изменениях, которые произошли в законодательстве, обменяться мнениями, вопросами. Каждый приходит с каким-то своим запросом, и цель, наверное, конференции — дать всё-таки заказчикам ответы на те вопросы, которые у них появляются во время их рабочей деятельности», — сказала эксперт.

Татьяна Песегова назвала три таких главных тренда 2025 года: «Это прежде всего импортозамещение, когда мы максимально ориентированы на рынок отечественной продукции, второе — серьезное достаточно направление, госзаказ — это всегда очень рисковая ситуация для специалистов, которые занимаются закупками, потому что у нас достаточно весомая административная ответственность за нарушения и изменения в КоАП. Ну и, наконец, цифровизация закупок у единственного поставщика. Это, наверное, единственная ниша, где заказчики оставались еще с бумажным документооборотом. И вот в течение 2025 года постепенно эта ситуация будет исключена. И это вопрос не только заказчиков, которые работают с закупками, но и поставщиков, которые тоже должны будут привыкать к таким вот цифровым рельсам работы с закупками».



Напомним, что конференция «Регулируемые закупки» началась в Пскове сегодня и продлится до 6 июня. В программе выступления начальника отдела методологического обеспечения реализации промышленной политики департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алана Фаизова и заместителя директора департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России Александра Гончарова. Помимо этого пройдут пленарная дискуссия и деловая игра.