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Общество

Игорь Иванов: Работы у облсовпрофа будет больше

О задачах, которые стоят перед Псковским облсовпрофом на ближайшие годы, рассказал руководитель профобъединения Игорь Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 июня.

На фото: Игорь Иванов. Фото: Андрей Степанов

«Понимаю, работы будет больше, но будет интересно. От наших принципов мы не отходим: отстаиваем интересы человека труда, его зарплату, безопасность рабочего места, охрану труда и оказываем правовую поддержку», – заметил он, добавив, что будет оказываться помощь также и при полученном травматизме вследствие несчастного случая.

Кроме того, спикер отметил, что и дальше будет осуществляться поддержка бойцов СВО. «Задач много, партнёры готовы, аппарат профсоюзов готов», – подчеркнул он.

Добавим, Игоря Иванова вновь избрали председателем Псковского областного совета профессиональных союзов в ходе XXVIII отчётно-выборной конференции облсовпрофа, которая прошла сегодня, 5 июня. За его кандидатуру делегаты проголосовали единогласно.

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