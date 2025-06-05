Игорь Иванов: Работы у облсовпрофа будет больше

17:09, 05 июня 2025, ПАИ

О задачах, которые стоят перед Псковским облсовпрофом на ближайшие годы, рассказал руководитель профобъединения Игорь Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 июня.

«Понимаю, работы будет больше, но будет интересно. От наших принципов мы не отходим: отстаиваем интересы человека труда, его зарплату, безопасность рабочего места, охрану труда и оказываем правовую поддержку», – заметил он, добавив, что будет оказываться помощь также и при полученном травматизме вследствие несчастного случая.

Кроме того, спикер отметил, что и дальше будет осуществляться поддержка бойцов СВО. «Задач много, партнёры готовы, аппарат профсоюзов готов», – подчеркнул он.

Добавим, Игоря Иванова вновь избрали председателем Псковского областного совета профессиональных союзов в ходе XXVIII отчётно-выборной конференции облсовпрофа, которая прошла сегодня, 5 июня. За его кандидатуру делегаты проголосовали единогласно.