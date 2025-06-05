Пятёрки, творчество и встреча с губернатором: история одной победы

19:55, 05 июня 2025, ПАИ

Ученица восьмого класса многопрофильного лицея № 4 Алина Иванова в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала о своих впечатлениях от участия в акции «Губернаторский дневник» и о встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Акция мне очень понравилась, особенно интересны экскурсии и возможность посетить рабочие места значимых людей», – поделилась девушка. Алина призналась, что с нетерпением ждала этого события. «Волнение было, но совсем немного», – отметила она.

Для победы в акции у девушки было 405 пятёрок за учебный год, что стало её главным достижением в учебном году. Во время встречи с губернатором Алина рассказала о своих увлечениях: она занимается в художественной школе (тоже на отлично) и мечтает стать дизайнером интерьера.

Самым ярким воспоминанием о встрече стало то, что она смогла посидеть в кресле губернатора. «Это было очень впечатляюще, а ещё губернатор подписал нам дневники с пожеланиями», – рассказала школьница. В своём послании Михаил Ведерников пожелал всем успехов и поздравил с победой.

Напомним, акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 12-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области. За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Ранее победители «Губернаторского дневника» уже делились своими впечатлениями о встрече с губернатором. Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.