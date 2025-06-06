Каши и орехи снижают стресс накануне экзамена

07:25, 06 июня 2025, ПАИ

Сложные углеводы, в том числе каши, картофель и цельнозерновые макароны, помогут поддержать умственную активность и снять стресс перед экзаменом, если съесть их на ужин, рассказала «Москве 24» нутрициолог, валеолог, терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, это поспособствует тому, что глюкоза будет усваиваться медленнее и мозг сохранит работоспособность во время сна.

«После пробуждения самое главное правило — не пить кофе, крепкий чай и другие кофеиносодержащие напитки. Дело в том, что они дают мгновенный заряд бодрости, который пропадает уже к началу экзамена. То есть достигается обратный эффект: замедление умственной работы, упадок сил и чувство вялости», — предупредила специалист.

К тому же кофе повышает кортизол — гормон стресса. Вместо него можно выпить какао. Кроме того, стоит исключить из рациона сладости и пить больше чистой негазированной воды. На перекус можно взять бутерброд с сыром, орехи, сухофрукты, банан или молочный коктейль. В их составе есть триптофан, который снижает уровень стресса.