Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
Традиционное театрализованное шествие в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры стартовало по центральным улицам Пскова, передает корреспондент ПАИ.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
На площади Ленина собрались семь творческих коллективов, которые дали старт шествию. Среди них: театральная компания «Трикстер», «великанцы» театра «КУКФО», «Пушкинское министерство Картонии», театр «Пух и Прах», союз артистов «Цветная капуста», проект «Шагоход» уличного театра «Точка» и участники творческого объединения «Пакава Фемели».
Участники шествия проследуют к Троицкому мосту и до пешеходного моста в Финском парке.
Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в этом году с 5 по 8 июня.
Ознакомиться с программой можно здесь.
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.