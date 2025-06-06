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Культура

Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова

Традиционное театрализованное шествие в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры стартовало по центральным улицам Пскова, передает корреспондент ПАИ.

  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ
  • Пушкинское шествие стартовало на улицах Пскова
    Фото: ПАИ

На площади Ленина собрались семь творческих коллективов, которые дали старт шествию. Среди них: театральная компания «Трикстер», «великанцы» театра «КУКФО», «Пушкинское министерство Картонии», театр «Пух и Прах», союз артистов «Цветная капуста», проект «Шагоход» уличного театра «Точка» и участники творческого объединения «Пакава Фемели».

Участники шествия проследуют к Троицкому мосту и до пешеходного моста в Финском парке.

Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят в этом году с 5 по 8 июня.

Ознакомиться с программой можно здесь.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

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