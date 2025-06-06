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Культура

Опубликована программа третьего Дня пушкинской поэзии в Псковской области

Представлена программа третьего Дня пушкинской поэзии и русской культуры, который пройдёт на поляне Михайловского 7 июля.

Фото здесь и далее: театрально-концертная дирекция Псковской области

7 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах развернутся главные события праздника, здесь будет задействовано более 20 творческих коллективов – спектакль «Ниоткуда с любовью...» при участии звезд отечественного кинематографа Ирины Пеговой, Алексея Кравченко и Сергея Шнырёва, Министерство Картонии, московский оркестр «Пакава Ить», Всероссийский проект «Школьная классика», уличный театр «Огненные люди», «Великанцы» и другие.

Ранее сообщалось, что организаторы составили карту размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Во время празднования в «Михайловском» будут доступны два варианта парковки.

Напомним, что сегодня, 6 июня, по центральным улицам Пскова в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры пройдёт театрализованное шествие.

Кроме того, 8 июня в дендропарке Пскова состоятся показы спектакля на воде «Всё утопить!», который был разработан режиссёром Вячеславом Игнатовым специально для Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

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