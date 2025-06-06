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Общество

В Псковской области названы победители регионального этапа конкурса «Семья года – 2025»

Заседание оргкомитета регионального этапа конкурса «Семья года – 2025» состоялось сегодня, 6 июня. Итоги конкурса подведены, сообщили в комитете по социальной защите Псковской области.

Фото: комитет по социальной защите Псковской области

В 2025 году для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» подали заявки 18 семей из 15 муниципалитетов Псковской области.

По итогам проведённого конкурса определены победители в следующих номинациях: «Сельская семья» – семья Рыбачёк (Плюсский район), «Многодетная семья» – семья Зворыкиных (Себежский район), «Семья – хранитель традиций» – семья Васильевых (Невельский район), «Семья защитника Отечества» – семья Банаевых (Стругокрасненский район).

В профильном комитете также отметили, что информация о семьях – победителях регионального конкурса будет направлена в Москву для участия во Всероссийском конкурсе «Семья года – 2025».

Ранее сообщалось, что жителей Псковской области приглашают стать участниками II Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» и выиграть пять миллионов рублей.

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