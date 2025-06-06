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Общество

Депутат Госдумы Мария Бутина назвала опыт Псковской области в вопросах поддержки переселенцев передовым

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Марией Бутиной – почётным гостем и модератором форума соотечественников «Псковская область: место, где хочется жить!», который проходит 6 и 7 июня в Пскове, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

С начала года в регион переехало более 30 импатриантов. Работе с соотечественниками и иностранными гражданами, разделяющими российские ценности, уделяется приоритетное внимание. Успешные практики Псковской области получили высокую оценку Агентства стратегических инициатив.

Мария Бутина назвала опыт Псковской области в вопросах поддержки переселенцев передовым и отметила, что в Государственной Думе в настоящее время находится несколько законодательных инициатив, подготовленных с учётом наших региональных наработок.

Отдельно депутат выделила эффективную работу над позиционированием Псковской области на федеральном уровне и за рубежом как привлекательного региона для переселения, в том числе в сотрудничестве с ДИП МИД России.

Михаил Ведерников и Мария Бутина договорились организовать блог-тур в Псковскую область для популяризации региона у потенциальных переселенцев. «У нас действительно есть что показать и чем заинтересовать наших соотечественников. Будем рады всем!» – добавил глава регио

Напомним, что в Пскове проходит форум «Псковская область: место, где хочется жить», посвящённый 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Форум объединил около 150 участников из числа соотечественников, которые в разные годы переехали в регион или только собираются это сделать. Его цель – популяризация Псковской области как комфортного места для жизни и работы, развитие программы переселения, укрепление межрегионального сотрудничества и поддержка интеграции новых соотечественников.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехало более 12 тысяч человек из 24 стран. Также в регионе работает центр содействия переселению «Соотечественник», где переселенцам оказывают необходимую поддержку. Кроме того, Псковская область – единственный регион в стране, где есть уполномоченный по работе с соотечественниками – им является Елена Полонская.

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