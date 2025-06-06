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Мемориальную доску Герою России гвардии майору Павлу Горбоконенко освятили в Пскове

Настоятель храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла (с Буя) иерей Алексий Короплясов провёл чин освящения мемориальной доски, посвящённой заместителю командира 177-го отдельного отряда спецназначения 2-й отдельной гвардейской бригады спецназа, Герою России гвардии майору Павлу Горбоконенко. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Отметим, памятная доска погибшему бойцу установлена на фасаде дома № 23 на улице Шестака в городе Пскове.

Ранее сообщалось, что мемориальную доску участнику СВО, гвардии ефрейтору 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, инженеру-сапёру Михаилу Дмитриеву открыли в здании Псковского кооперативного техникума.

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