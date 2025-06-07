Михаил Ведерников – о герое СВО: Такое отношение – к жизни, к службе, к своей стране – заслуживает искреннего уважения

09:59, 07 июня 2025, ПАИ

Ветеран боевых действий, участник СВО, кавалер ордена Мужества и двух медалей «За отвагу» Игорь Пучков получил автомобиль с ручным управлением, приобретённый за счёт средств фонда «Защитники Отечества», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников лично передал ключи от нового автомобиля. Новый автомобиль позволит бойцу быть более мобильным и станет для него «верным другом», отметил он.

Инициатива передачи участникам СВО автомобилей с ручным управлением принадлежит заместителю министра обороны РФ, председателю Государственного фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилёвой. Идею поддержал президент России Владимир Путин.

Игорь Пучков получил тяжёлое ранение. Сейчас мужчина делает успехи в адаптивном спорте: военнослужащий профессионально занимается пулевой стрельбой, входит в состав сборной Псковской области, участвует в соревнованиях всероссийского уровня.

«Я служил, служу и буду служить нашей стране», – сказал Герой СВО. Такое отношение – к жизни, к службе, к своей стране – заслуживает искреннего уважения, заметил глава региона.

Правительство Псковской области будет оказывать семье военнослужащего всю необходимую поддержку.

«Уже сегодня Игорь отправился на новом автомобиле в дорогу – его ждут в столичном военном госпитале. Желаю успешно пройти курс лечения и реабилитации!» – добавил губернатор.