Россияне просят депутатов вернуть штампы о браке

23:41, 08 июня 2025, ПАИ

Депутаты получают просьбы о возвращении обязательных отметок о браке и детях в паспортах, которые с 2021 года ставятся по желанию. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Об этом нас просят. Я считаю, что это было бы логично сделать», - сказала парламентарий.

Сейчас все данные максимально переводятся в электронный вид, но раз сохраняются бумажные паспорта, то информация должна дублироваться и там, считает Буцкая.

«Мы слышали слова упреков о том, что раньше все было понятно, берешь паспорт человека, там вся его жизнь: вот родился, вот женился, вот один ребенок, второй ребенок. А теперь паспорт пустой, на безымянном пальце кольцо не носят. Что за человек перед тобой стоит? Поэтому были пожелания того, чтобы все-таки в паспорте дублировать эту информацию», - сказала депутат.

Постановлением правительства РФ в июле 2021 года отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, а также о детях были переведены в разряд необязательных, их делают только по желанию граждан. В обязательном порядке в паспорте производятся только записи о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.