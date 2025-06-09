«Вальс сомнений» открыл Международную встречу воздухоплавателей

09:45, 09 июня 2025, ПАИ

«Вальс сомнений» состоялся в первый день Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках вчера, 8 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»









В преддверии международных соревнований в Великих Луках состоялся флешмоб «В который раз летят над городом шары» с участием хореографических коллективов, ансамблей и шоу-группы.

Также в первый день проходила регистрация пилотов, судей и СМИ. В списке участников 50 спортсменов из 11 регионов страны. Второй день регистрации сегодня, 9 июня, с 9:00 до 16:00. Кроме того, в этом году подано более 180 заявок от СМИ на освещение встречи, из них пять федеральных каналов.

«Организаторы ожидают, что во второй день регистрации поступят еще заявки от пилотов, и не исключено, что будет установлен рекорд России по числу аэронавтов, одновременно принимающих участие в воздухоплавательной встрече», – отмечается в сообщении.

После прошёл предполетный брифинг и тренировочный полёт аэронавтов. «Пилоты выполнили несколько тренировочных заданий: «вальс сомнений», цель, заявленная пилотом, и продолжение полета от окрестностей деревни Платоново до района деревни Задежа», – рассказали организаторы.

Сегодня, 9 июня, должен состояться первый спортивный полёт.