Рекордное число участников ожидается на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

18:25, 08 июня 2025, ПАИ

Рекордное число участников ожидается на 29-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Ранее сообщалось, что в Великих Луках завершился первый день регистрации участников 29-й Международной встречи воздухоплавателей — одного из крупнейших и самых ярких событий в мире российского аэростатного спорта. Организаторы уже получили 50 заявок от пилотов со всей страны. В числе зарегистрировавшихся — как опытные спортсмены, уже не раз поднимавшиеся в небо над Великими Луками, так и новые участники.

Организаторы ожидают, что во второй день регистрации поступят еще заявки от пилотов, и не исключено, что будет установлен рекорд России по числу аэронавтов, одновременно принимающих участие в воздухоплавательной встрече.

Впереди — насыщенная программа полётов, спортивных состязаний и красочных событий, которые традиционно собирают тысячи зрителей и гостей из разных регионов.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проходит в Великих Луках с 8 по 16 июня.

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