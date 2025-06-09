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Спорт

Футбольные соревнования на кубок князя Довмонта пройдут в Пскове

Соревнования по мини-футболу на кубок благоверного князя Довмонта-Тимофея состоятся на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 13 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

Старты пройдут по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея и при поддержке администрации Пскова.

Соревнования планируется сделать ежегодными. В этом году они будут посвящены героическому служению иерея Антония Савченко, погибшего 12 мая в зоне проведения СВО при исполнении пастырского долга.

Начало церемонии открытия в 11:00. В турнире примут участие команды Псковской епархии, ПсковГУ, Сбербанка, ФССП России по Псковской области, Печор, «Дружины», центра «Воин» и отдела по делам молодёжи Псковской епархии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин присвоил погибшему в зоне СВО псковскому священнику Антонию (Савченко) звание Героя России.

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