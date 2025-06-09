Международную встречу воздухоплавателей освещают зарубежные СМИ

13:14, 09 июня 2025, ПАИ

29-ю Международную встречу воздухоплавателей, которая стартовала вчера, 8 июня, в Великих Луках, освещают зарубежные СМИ. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

На соревнования из Минска приехал белорусский фотограф Игорь Довнар. Фотограф планирует увидеть массовый старт аэростатов, пообщаться с пилотами и жителями Великих Лук.

Напомним, что в этом году на освещение соревнований было подано более 180 заявок, в том числе от пяти федеральных каналов.

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