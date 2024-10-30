Попавший в смертельное ДТП в Псковской области пятилетний ребёнок выписан из больницы
Пятилетний мальчик, который попал в смертельное ДТП у деревни Алоль Пустошкинского района, выписан из больницы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона.
Напомним, лобовое столкновение двух автомобилей произошло 14 октября у деревни Алоль Пустошкинского района. В результате ДТП погибли ребёнок, мужчина и женщина.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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