Попавший в смертельное ДТП в Псковской области пятилетний ребёнок выписан из больницы

16:20, 30 октября 2024, ПАИ

Пятилетний мальчик, который попал в смертельное ДТП у деревни Алоль Пустошкинского района, выписан из больницы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона.