У псковичей осталось несколько дней для голосования за благоустройство территорий

13:39, 09 июня 2025, ПАИ

До 12 июня включительно жители Псковской области могут выбрать общественные территории для последующего благоустройства. В голосовании уже приняли участие более 83 тысяч жителей региона, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

Пятое всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Поучаствовать в нём может каждый гражданин старше 14 лет на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Жители региона активнее всего голосуют при помощи волонтёров программы, которые работают в муниципалитетах. Узнать их легко: на них надеты специальные манишки с надписью «Могу благоустроить» и логотипом проекта, также у них есть бейджи.

Напомним, в Псковской области на голосование вынесено 108 общественных территорий, минимум по две в каждом муниципалитете. Это на 30 больше, чем в прошлом году. По итогам проведения голосования в каждом муниципальном образовании будут определены объекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов. В некоторых муниципалитетах победителей будет несколько. Всего отберут 30 территорий. Все они попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.