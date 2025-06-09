Вечерний полёт Международной встречи воздухоплавателей отменили из-за непогоды

17:16, 09 июня 2025, ПАИ

Вечерний спортивный полёт Международной встречи воздухоплавателей, который должен был пройти сегодня, 9 июня, отменили из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

Напомним, что вчера, 8 июня, состоялся первый, тренировочный полёт аэронавтов, в ходе которого они выполнили несколько заданий. Фоторепортаж с этого мероприятия можно посмотреть по ссылке.

На завтра также запланированы спортивные полёты.

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