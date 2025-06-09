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Спорт

Вечерний полёт Международной встречи воздухоплавателей отменили из-за непогоды

Вечерний спортивный полёт Международной встречи воздухоплавателей, который должен был пройти сегодня, 9 июня, отменили из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

Фото: ПАИ

Напомним, что вчера, 8 июня, состоялся первый, тренировочный полёт аэронавтов, в ходе которого они выполнили несколько заданий. Фоторепортаж с этого мероприятия можно посмотреть по ссылке.

На завтра также запланированы спортивные полёты.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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