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Чем Великие Луки удобны для воздухоплавателей, рассказал участник Международной встречи

Чем Великие Луки удобны для воздухоплавателей, рассказал великолукский аэронавт, участник Международной встречи Сергей Никитин в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Сергей Никитин. Фото: Luki-News

«Великие Луки – это особое место для воздухоплавателей как российских, так и многих зарубежных. Здесь удобное месторасположение, легко приехать и российским пилотам, и гостям. Плюс у нас воздушное пространство мало загружено, из-за чего пилоты могут летать высоко. Мы можем полететь в любую сторону, выполнить спортивное задание и спокойно приземлиться. Также достаточно хорошо развита дорожная сеть. Ну и город наш красивый, плюс – традиции воздухоплавания в Великих Луках. Всем нравится, все уже привыкли», – отметил Никитин.

Напомним, что на старте Международной встречи воздухоплавателей из-за погодных условий отменено два спортивных полёта.

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