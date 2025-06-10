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Общество

Ещё 102 украинских беспилотника сбили над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

46 дронов сбили над Брянской областью, 20 – над Белгородской областью, по девять – над Крымом и Воронежской областью, по четыре – над Татарстаном и Калужской областью, три – над Московской областью, по два – над Курской, Орловской и Ленинградской областями, ещё один БПЛА уничтожили над Смоленской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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