Псковский ансамбль завоевал Гран-при на всероссийском конкурсе
Образцовый хореографический ансамбль «Радость» завершил творческий сезон, завоевав награды на XI Всероссийском конкурсе-фестивале хореографического мастерства «Серебряный аист», сообщили ПАИ в Городском культурном центре Пскова.
Главный успех коллектива – Гран-при конкурса. Это высшая награда, которой был удостоен основной состав ансамбля. Кроме того, танцоры ансамбля «Радость» завоевали звания лауреатов I и III степени в своих номинациях.
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