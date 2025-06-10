Псковский ансамбль завоевал Гран-при на всероссийском конкурсе

11:24, 10 июня 2025, ПАИ

Образцовый хореографический ансамбль «Радость» завершил творческий сезон, завоевав награды на XI Всероссийском конкурсе-фестивале хореографического мастерства «Серебряный аист», сообщили ПАИ в Городском культурном центре Пскова.

Главный успех коллектива – Гран-при конкурса. Это высшая награда, которой был удостоен основной состав ансамбля. Кроме того, танцоры ансамбля «Радость» завоевали звания лауреатов I и III степени в своих номинациях.

Ранее организаторы рассказали, чем удивят гостей концерта «Моя судьба – моя держава!» в Пскове.