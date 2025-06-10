Псковская область готовится к проведению единого дня голосования

13:03, 10 июня 2025, ПАИ

Псковская область готовится к проведению единого дня голосования 2025 года, который традиционно пройдёт во второе воскресенье сентября. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов на первом заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области сегодня, 10 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Избирательная кампания будет проходить в течение трёх дней – с 12 по 14 сентября 2025 года.

13 избирательных кампаний пройдут в Псковской области в этом году: 11 муниципальных выборов и два довыбора депутатов – в Пскове и в одном из муниципальных округов. Впервые будут избраны депутаты в новых муниципальных округах. Общее число избирателей, имеющих право голоса, составляет около 152 тысяч человек.

Подготовку и проведение выборов обеспечат 13 территориальных избирательных комиссий и 253 участковые комиссии, в которых задействованы более 2 000 членов. Особое внимание уделяется молодым избирателям: в этом году впервые голосовать придут около 4 400 человек. Для них предусмотрены памятные подарки, которые будут вручаться непосредственно на избирательных участках, рассказал Игорь Сопов.

Политическим партиям предоставлена возможность выставлять по три наблюдателя от каждой партии и кандидата, а также иметь своих представителей в комиссиях. Кроме того, общественная палата обеспечивает независимое наблюдение на всех 253 избирательных участках.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пользуется высокой популярностью и доверием избирателей, подчеркнул Игорь Сопов. Голосовать электронно можно круглосуточно в течение трёх дней, начиная с 8:00 12 сентября и до 20:00 14 сентября. Подать заявку на участие в ДЭГ можно с 28 июля по 8 сентября.