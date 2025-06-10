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Общество

В Пскове жертвам мошенников возместили более одного миллиона рублей

1,323 миллиона рублей возместили жертвам мошенников в Пскове в этом году, сообщил начальник полиции УМВД России по городу Пскову полковник полиции Алексей Ильин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

Ильин отметил, что процент раскрываемости этих преступлений небольшой, что связано с их спецификой.

«Нужно обязательно обезопасить своих престарелых родственников, чтобы не брали трубки с незнакомых номеров. Если понимаете, что ваши мама, папа, сестра или ещё кто-то могут повестись на провокации мошенников, лучше предупредить и сказать, чтобы они перезвонили более опытному человеку», – напомнил Алексей Ильин.

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