С 10 июня автобусы маршрутов №2, 5, 8, 8А и 19 будут следовать по улице Максима Горького в Пскове

13:13, 10 июня 2025, ПАИ

С 10 июня автобусы маршрутов №2, 5, 8, 8А и 19 следуют согласно установленной схеме маршрутов в связи с открытием для проезда улицы Максима Горького в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Ранее сообщалось, что одна полоса движения по улице Максима Горького в районе здания № 14/6, а также в районе пересечения с Рижским проспектом будет закрыта с 12 по 25 июня с 09:00 до 22:00. Движение ограничат для проведения дорожных работ.