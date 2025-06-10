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Общество

С 10 июня автобусы маршрутов №2, 5, 8, 8А и 19 будут следовать по улице Максима Горького в Пскове

С 10 июня автобусы маршрутов №2, 5, 8, 8А и 19 следуют согласно установленной схеме маршрутов в связи с открытием для проезда улицы Максима Горького в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Фото: ПАИ

Ранее сообщалось, что одна полоса движения по улице Максима Горького в районе здания № 14/6, а также в районе пересечения с Рижским проспектом будет закрыта с 12 по 25 июня с 09:00 до 22:00. Движение ограничат для проведения дорожных работ.

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