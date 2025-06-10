Михаил Ведерников избран председателем совета отделения РИО в Псковской области

23:18, 10 июня 2025, ПАИ

Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова утвердили на пост председателя регионального совета отделения Российского исторического общества (РИО). Решение принято на общем собрании российской научной общественной организации под руководством председателя Сергея Нарышкина. Мероприятие прошло во вторник, 10 июня, в Центре культур Национального исследовательского института «Высшая школа экономики» в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Сергей Нарышкин поблагодарил Михаила Ведерникова за работу по сохранению исторической памяти и за согласие возглавить совет отделения РИО в Псковской области. В своём выступлении он обратил внимание на ключевую роль отделений общества в субъектах РФ в части организации взаимодействия исторических и архивных структур с региональной властью и широкой общественностью: «Чтобы успешно осуществлять такую координацию, председателям отделений требуется регулярно инициировать новые проекты и оставаться открытыми для средств массовой информации. Эта общественная работа требует самоотдачи и умения объединять вокруг себя людей. Хотел бы поблагодарить тех коллег, кто, будучи утверждённым на посту председателя совета регионального отделения, именно так подходит к выполнению своих обязанностей».

Глава РИО отметил, что с момента своего воссоздания общество вносит весомый вклад в повышение исторической грамотности, последовательно отстаивает историческую правду и задаёт повестку в сфере исторического просвещения. «Благодаря тому, что проекты общества заметны и востребованы, в рядах РИО насчитывается уже без малого тысяча физических лиц и 175 организаций. Их деятельность строится на неизменных принципах патриотизма, научной объективности и безусловного уважения к прошлому нашей страны», – сказал Сергей Нарышкин.

Комментируя назначение на должность председателя реготделения РИО, Михаил Ведерников отметил: «Для меня это честь и большая ответственность. Но работа не новая: много лет мы занимаемся популяризацией истории. Рассчитываю, что с этой площадкой мы будем более активно развивать новые и имеющиеся в нашем регионе проекты».

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников презентовал в Москве выставку «Историческая память. Самоидентификация русского народа», которую подготовила псковская команда.