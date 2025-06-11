Ещё 32 украинских беспилотника сбили над регионами России

08:18, 11 июня 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны с 20:00 10 июня до 07:00 11 июня перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

16 дронов сбили над Воронежской областью, восемь – над Курской областью, пять – над Тамбовской областью, два – над Ростовской областью и ещё один БПЛА уничтожили над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.