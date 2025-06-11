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Происшествия

Ещё одного похитителя спиртного задержали росгвардейцы в Пскове

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

11 июня около 04:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 37-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртное.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

Напомним, 9 июня росгвардейцы задержали другого гражданина, который также украл из магазина спиртное.

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