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Общество

Несколько улиц закроют в Пскове для проведения велогонки

Несколько улиц закроют в Пскове 15 июня с 10:00 до 15:00 на время проведения первенства по велосипедному спорту, посвящённого Дню России, на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Госавтоинспекции Псковской области.

Фото: ПАИ

Движение транспорта ограничат по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса, по улице Яна Фабрициуса от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой, по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Спортивной, по улице Спортивной на всем её протяжении.

Также будет запрещена остановка, стоянка транспорта по маршруту проведения соревнований.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что первенство Пскова по велосипедному спорту, посвящённое Дню России, на призы МСМК, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова проходит ежегодно.

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