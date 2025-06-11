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Избрана мера пресечения в отношении иноагента Льва Шлосберга*

Избрана мера пресечения в отношении иноагента Льва Шлосберга*. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

11 июня Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Льва Шлосберга*, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в указанных целях, совершённые лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца с возложением определенных запретов и ограничений.

Напомним, что ранее в псковской квартире Льва Шлосберга* провели обыск.

* По решению Минюста России от 16 июня 2023 года включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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