​Псковская епархия организует соревнования по мини-футболу в память об Антонии Савченко

16:55, 12 июня 2025, ПАИ

13 июня на стадионе «Машиностроитель» Псковская епархия организует соревнования по мини-футболу в память о Герое России иерее Антонии Савченко, погибшем на СВО.

Соревнования на кубок благоверного князя Довмонта Псковского, организованные приходом воинского храма Святого Александра Невского, начнутся в 11:00.

«Отец Антоний очень увлекался футболом, любил этот вид спорта и регулярно играл в него с другими священниками, в том числе и на различных соревнованиях», – рассказали организаторы мероприятия.

В турнире примут участие восемь команд, среди них и сборная Псковской епархии. Посетить спортивное мероприятие могут все желающие.

Напомним, 12 мая отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции в результате удара РСЗО HIMARS. Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.