Что иностранным студентам нравится в России и чем им полюбился Псков
Что иностранным студентам нравится в России, какие люди их здесь окружают и чем им полюбился Псков, выяснила команда университетского студмедиа «Толк» при поддержке «Добро. Центр ПсковГУ». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале и опубликовал видео с ответами иностранных студентов.
«Искренняя оценка людей, приехавших из других стран и городов, всегда интересна. Рад, что Псков вызывает такие тёплые чувства! – подчеркнул Михаил Ведерников. – Здесь действительно комфортно жить, учиться, развиваться и строить будущее!»
Ранее молодой человек из Ирана рассказал о жизни в Пскове. Историю читайте здесь.
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