Что иностранным студентам нравится в России и чем им полюбился Псков

23:16, 12 июня 2025, ПАИ

Что иностранным студентам нравится в России, какие люди их здесь окружают и чем им полюбился Псков, выяснила команда университетского студмедиа «Толк» при поддержке «Добро. Центр ПсковГУ». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале и опубликовал видео с ответами иностранных студентов.

«Искренняя оценка людей, приехавших из других стран и городов, всегда интересна. Рад, что Псков вызывает такие тёплые чувства! – подчеркнул Михаил Ведерников. – Здесь действительно комфортно жить, учиться, развиваться и строить будущее!»

Ранее молодой человек из Ирана рассказал о жизни в Пскове. Историю читайте здесь.