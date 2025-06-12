Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Что иностранным студентам нравится в России и чем им полюбился Псков

Что иностранным студентам нравится в России, какие люди их здесь окружают и чем им полюбился Псков, выяснила команда университетского студмедиа «Толк» при поддержке «Добро. Центр ПсковГУ». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале и опубликовал видео с ответами иностранных студентов.

«Искренняя оценка людей, приехавших из других стран и городов, всегда интересна. Рад, что Псков вызывает такие тёплые чувства! – подчеркнул Михаил Ведерников. – Здесь действительно комфортно жить, учиться, развиваться и строить будущее!»

Ранее молодой человек из Ирана рассказал о жизни в Пскове. Историю читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 июня 2025

Культурные, патриотические и спортивные мероприятия: как отметили День России в округах Псковской области
12 июня 2025

Ярмарка «Виноград» откроется в Пскове 27 июня. Программа мероприятия практически готова – организаторы
12 июня 2025

Что иностранным студентам нравится в России и чем им полюбился Псков
12 июня 2025

Псковская молодёжь в честь Дня России подготовила подарок для жителей региона
12 июня 2025

Полицейские обеспечивают безопасность на 29-й Международной встрече воздухоплавателей
12 июня 2025

Концерт в честь Дня России в Зелёном театре Пскова
12 июня 2025

Более 12 тысяч человек посетило открытие 29-й Международной встречи воздухоплавателей
12 июня 2025

Сцену установили в Псковском кремле для всероссийского хорового фестиваля

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...