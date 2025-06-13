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Общество

До +25 градусов ожидается в Псковской области 14 июня

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 14 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

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