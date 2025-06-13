До +25 градусов ожидается в Псковской области 14 июня
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 14 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +20 до +25 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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