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Общество

Псковичей знакомят с участниками фестиваля «Довмонт Псковский»

15 дней остаётся до начала фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Псковский музей-заповедник продолжает знакомить псковичей с главными участниками фестиваля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото: Псковский музей-заповедник

В числе участников клуб «Псковский двор», который специализируется на реконструкции псковского ополчения XIV века, времён Куликовской битвы, а также воинов Дерптского епископства XII века, участвовавших в Ледовом побоище.

Клуб «Плесков град» занимается реконструкцией Руси XIII века и является одним из организаторов известного фестиваля «Ледовое побоище» в Самолве.

Клуб «Псковская вольница» фокусируется на истории XIII–XIV веков, на периоде противостояния Руси и Орды, а также на истории Псковской и Новгородской земель.

Ранее сообщалось, что стала известна программа фестиваля «Довмонт Псковский».

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