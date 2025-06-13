Псковичей знакомят с участниками фестиваля «Довмонт Псковский»
15 дней остаётся до начала фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Псковский музей-заповедник продолжает знакомить псковичей с главными участниками фестиваля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
В числе участников клуб «Псковский двор», который специализируется на реконструкции псковского ополчения XIV века, времён Куликовской битвы, а также воинов Дерптского епископства XII века, участвовавших в Ледовом побоище.
Клуб «Плесков град» занимается реконструкцией Руси XIII века и является одним из организаторов известного фестиваля «Ледовое побоище» в Самолве.
Клуб «Псковская вольница» фокусируется на истории XIII–XIV веков, на периоде противостояния Руси и Орды, а также на истории Псковской и Новгородской земель.
Ранее сообщалось, что стала известна программа фестиваля «Довмонт Псковский».