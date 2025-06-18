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Общество

Ещё 66 украинских беспилотников сбили над регионами России

Средства противовоздушной обороны с 20:00 13 июня до 07:00 14 июня перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

30 дронов сбили над Воронежской областью, 11 – над акваторией Азовского моря, десять – над Белгородской областью, восемь – над Ставропольским краем, шесть – над Крымом и ещё один БПЛА уничтожили над Самарской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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