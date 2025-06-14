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Общество

Стало известно, где псковичи чаще всего оставляют чаевые

Чаще всего чаевые жители Пскова оставляют в ресторанах и кафе, так делают 77 % опрошенных: 30 % – всегда, 47 % – иногда. Таковы результаты опроса, проведённого с 23 мая по 3 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

58 % респондентов заявили, что дают на чай таксистам, 46 % – курьерам, 32 % – парикмахерам. 31 % поощряют автозаправщиков и персонал отелей.

Самые крупные суммы оставляют в отелях: в среднем 430 рублей. В кафе и ресторанах дают на чай 280 рублей, в парикмахерских – 180 рублей.

Средние чаевые курьерам составляют 80 рублей, таксистам – 80 рублей, сотрудникам АЗС и автомоек – 50 рублей.

Ранее псковичи ответили, в чём лучше хранить сбережения. Подробнее читайте здесь.

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