Всероссийский хоровой фестиваль продолжится сегодня в Пскове

14:55, 14 июня 2025, ПАИ

Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского продолжится сегодня, 14 июня, в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



























































14 июня в 20:00 в Псковском кремле состоится концерт ансамбля песни и танца Южной Осетии «Симд» имени Б. Галаева. Художественным руководителем ансамбля является заслуженный деятель искусств Южной Осетии и Чечни Сергей Кочиев. В программе концерта произведения «Божий дар», «Песня пастуха», «Баллада о солдате» и многие другие. Помимо вокальных композиций, зрители смогут насладиться танцевальными номерами – осетинским танцем «Симд», абхазским и горским танцами.

Отметим, что Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского проходит с 13 по 15 июня. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Напомним, что вход на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского свободный. Мероприятие можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере).

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Театрально-концертной дирекции Псковской области.