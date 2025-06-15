Подведены итоги групповой велогонки на призы Юрия Захарова в Пскове

18:57, 15 июня 2025, ПАИ

Подведены итоги групповой гонки на Кубке Псковской области и первенстве Пскова по велосипедному спорту на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова. Соревнования в этой дисциплине прошли вчера, 14 июня, сообщают организаторы.

Больше всего побед одержали спортсмены из Великого Новгорода. Золото на счету Александра Новолодского, Антонины Грачевой и Мирославы Горбачёвой. Также победами отличились гости из Ленинградской области: Алина Агапова, Степан Смоленцев и Марк Столяров.

На счету спортсменов Псковской области в этот день три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Выиграть удалось Максиму Степанову, Елизавете Слесаревой и Олесе Семёновой. Среди ветеранов сильнее всех оказались гонщики из Твери Юрий Филиппов и Сергей Сердюк.

Напомним, недавно стали известны результаты индивидуальной гонки, с которой начались соревнований. Фоторепортаж с места событий можно найти по ссылке.