Ещё 12 украинских беспилотников сбили над регионами России
Средства противовоздушной обороны с 23:55 15 июня до 02:45 16 июня перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
11 дронов сбили над Орловской областью и ещё один БПЛА уничтожили над Воронежской областью.
Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.
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