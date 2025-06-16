Ещё 12 украинских беспилотников сбили над регионами России

09:28, 16 июня 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны с 23:55 15 июня до 02:45 16 июня перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

11 дронов сбили над Орловской областью и ещё один БПЛА уничтожили над Воронежской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.