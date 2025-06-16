Три фильма войдут в программу «Псков на экране» на кинофестивале «Западные ворота»

14:16, 16 июня 2025, ПАИ

Три фильма войдут в программу «Псков на экране» на VI Международном кинофестивале «Западные ворота – 2025». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«В нашей программе мы представим кинокартины, которые позволят по-новому взглянуть на знакомую до мелочей малую родину», – отметили организаторы события. В программу войдут ленты «Метель», «Хомут для Маркиза» и «Свои».

«Псковская земля – идеальная натура для кино. С 1925 года здесь активно снимают исторические драмы, фантастику и комедии. Красоты природы и архитектурные достопримечательности древнего города привлекают к себе внимание новых и новых режиссёров», – резюмировали организаторы.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.