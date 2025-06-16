IV Псковский международный байкфестиваль пройдёт в Гдовском районе в июне
IV Псковский международный байкфестиваль HoSt Busters 2025 пройдёт в Гдовском районе с 20 по 22 июня, сообщили организаторы.
Один из хедлайнеров события – группа «Бригадный подряд».
Мероприятие пройдёт на территории базы «Тридевятое Царство» в Гдовском районе, на берегу Чудского озера в 85 километрах от Пскова и в 30 километрах от Гдова.
Ранее сообщалось, что фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» пройдёт в Пскове.
16 просветителей из Псковской области заявилось на Всероссийский конкурс «Знание.Лектор»
Божественную литургию и панихиду по погибшему на СВО иерею Антонию Савченко отслужат 20 июня