IV Псковский международный байкфестиваль пройдёт в Гдовском районе в июне

19:38, 16 июня 2025, ПАИ

IV Псковский международный байкфестиваль HoSt Busters 2025 пройдёт в Гдовском районе с 20 по 22 июня, сообщили организаторы.

Один из хедлайнеров события – группа «Бригадный подряд».

Мероприятие пройдёт на территории базы «Тридевятое Царство» в Гдовском районе, на берегу Чудского озера в 85 километрах от Пскова и в 30 километрах от Гдова.

Ранее сообщалось, что фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» пройдёт в Пскове.