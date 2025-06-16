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Общество

IV Псковский международный байкфестиваль пройдёт в Гдовском районе в июне

IV Псковский международный байкфестиваль HoSt Busters 2025 пройдёт в Гдовском районе с 20 по 22 июня, сообщили организаторы.

Один из хедлайнеров события – группа «Бригадный подряд».

Мероприятие пройдёт на территории базы «Тридевятое Царство» в Гдовском районе, на берегу Чудского озера в 85 километрах от Пскова и в 30 километрах от Гдова.

Ранее сообщалось, что фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» пройдёт в Пскове.

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