Ещё 198 украинских беспилотников сбили над регионами России

09:33, 17 июня 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны с 20:00 16 июня до 07:00 17 июня перехватили и уничтожили 198 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В частности, дроны сбивали над Московской, Тверской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Брянской, Белгородской и Курской областями.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.