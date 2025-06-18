Ещё 48 украинских беспилотников сбили над регионами России

08:01, 18 июня 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

14 дронов сбили над Брянской областью, 11 – над Курской областью, 10 – над Орловской областью, пять – над Белгородской областью, три – над Тульской областью, по два – над Московской и Калужской областями, ещё один БПЛА уничтожили над Липецкой областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.