Сбер заключил соглашение c машиностроительной корпорацией «Сплав» на ПМЭФ-2025

19:43, 18 июня 2025, ПАИ

Сбер и машиностроительная корпорация «Сплав» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор, совладелец корпорации «Сплав» Наталья Орловская на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе Сбера.

«Партнёрство открывает новые возможности для внедрения передовых цифровых решений, включая искусственный интеллект и машинное обучение, в ключевые производственные и управленческие процессы. Уверен, что совместные решения на основе AI внесут значимый вклад в укрепление технологического суверенитета страны», – подчеркнул председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Стороны намерены обмениваться опытом для реализации проектов с использованием искусственного интеллекта (AI), видеоаналитики и ML-систем, а также сотрудничать во внедрении продуктов цифровой трансформации бизнеса.

«Цифровизация и искусственный интеллект становятся ключевыми факторами роста машиностроения. Они оптимизируют производство, повышают качество и производительность, помогают принимать точные решения. Это особенно важно в условиях дефицита кадров и внешних вызовов», – сообщила генеральный директор, совладелец корпорации «Сплав» Наталья Орловская.

Напомним, что XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) начал работу в Санкт-Петербурге сегодня, 18 июня. Он продлится до 21 июня. Главная тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В центре внимания поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

Церемония открытия форума состоится в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступит президент России Владимир Путин.