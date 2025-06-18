Сбер и АО «АБЗ-Дорстрой» заключили на ПМЭФ-2025 соглашение о сотрудничестве

19:55, 18 июня 2025, ПАИ

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и ГК «АБЗ-1» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и руководитель группы компаний «АБЗ-1» Владимир Калинин, сообщили в пресс-службе Сбера.

Соглашение определяет ключевые направления совместной работы Сбера и ГК «АБЗ-1» в реализации инвестиционных проектов строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов в рамках концессий и государственно-частного партнёрства.

«Поддержка и финансирование инфраструктурных проектов – одна из наших приоритетных целей, потому что в конечном результате они направлены на повышение комфорта, качества жизни и работы людей. Партнёрство с ГК «АБЗ-1» откроет новые возможности для развития ГЧП, учитывая солидный опыт компании и Сбера в реализации крупных инициатив», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

«АБЗ-1» имеет большой опыт взаимодействия с финансовыми институтами в рамках реализации крупнейшего в России ГЧП-проекта строительства трамвайной сети «Славянка» на юге Петербурга. Объединение усилий группы компаний «АБЗ-1» и группы Сбер позволит усилить имеющиеся у компании компетенции и накопленный опыт при подготовке и реализации новых масштабных ГЧП-проектов для развития социальной сферы и транспортной инфраструктуры России», – сказал руководитель группы компаний «АБЗ-1» Владимир Калинин.

Напомним, что XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) начал работу в Санкт-Петербурге сегодня, 18 июня. Он продлится до 21 июня. Главная тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В центре внимания поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

Церемония открытия форума состоится в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступит президент России Владимир Путин.