Погода в Пскове сильно влияет на ход выполнения работ по покосу травы

00:30, 19 июня 2025, ПАИ

Погода в Пскове сильно влияет на ход выполнения работ по покосу травы в Пскове. О проводимых мероприятиях рассказал глава администрации города Алексей Саенко в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО».

При высокой влажности грунта трава растет интенсивнее, отметил гостья эфира. «Погода в данный момент является оптимальными для интенсивного роста травы. Здесь речь идет о том, что сейчас у нас оптимальная температура от 15 до 25 градусов по Цельсию, и достаточно обильно идет увлажнение как и почвы, так и самой травы. В данных условиях у нас наблюдается распространение, как и корневой системы этой травы, так и сам ее рост, порядка 2-3 сантиметра в сутки», – отметил Алексей Саенко.

Для устранения ситуации дополнительно наращиваются темпы покоса. Однако, оптимальные условия для покоса травы – это прежде всего сухая погода. «Мокрая трава налипает на механизированное оборудование, на ручные косы, что приводит к скорейшему выходу его из строя, так и замедляет сам процесс покоса. Поэтому желательно сухая погода. А с точки зрения охраны и техники безопасности кошение газона необходимо производить в светлое время суток. И при дожде, и густом тумане, и сильном ветре, естественно, покос запрещен», – отметил он.

Гость эфира также подчеркнул, что все подрядные организации, муниципальные казенные учреждения, которые ответственные за благоустройство, принимают участие в мероприятиях по покосу травы. Также идут переговоры с управляющими компаниями, чтобы они оперативно включались в эту работу.