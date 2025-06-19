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Общество

Ещё 81 украинский беспилотник сбили над регионами России

Средства противовоздушной обороны с 21:20 18 июня до 06:40 19 июня перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Дроны сбивали над Крымом, Московской, Брянской, Курской, Смоленской, Волгоградской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Астраханской, Рязанской областями.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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