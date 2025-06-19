В Минтрансе назвали сроки запуска беспилотных такси

09:33, 19 июня 2025, ПАИ

Беспилотные такси появятся на городских дорогах после 2030 года, сообщил заместитель министра транспорта Андрей Никитин в кулуарах ПМЭФ.

Минтранс РФ не будет торопиться в запуске таких автомобилей и отработает технологию для обеспечения максимальной безопасности, передаёт ТАСС со ссылкой на Никитина.

При этом, продолжил он, в некоторых городах уже появились роверы – беспилотные роботы-доставщики. «Если мы говорим о такси, я думаю, что это за горизонтом 2030 года. И торопиться мы здесь не будем, а будем отрабатывать все технологические схемы, чтобы это было максимально безопасно», – сказал замминистра.

Напомним, что XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня. Главная тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В центре внимания поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

Церемония открытия форума состоится сегодня, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступит президент России Владимир Путин.