ПМЭФ-2025: «Российская газета» и Россельхозбанк запустили масштабный проект «Лица АПК»

19:30, 19 июня 2025, ПАИ

Официальное издание Правительства РФ «Российская газета» и АО «Россельхозбанк» объявили о старте совместного проекта «Лица АПК». Церемония презентации проекта состоялась на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, чтобы подчеркнуть стратегическое значение агропромышленного комплекса для экономики России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе РСХБ.

Проект «Лица АПК» также включает рейтинг лидеров агросектора в каждом регионе РФ, который сопровождается подробной информацией о профессиональном пути и основных достижениях аграриев.

Основная площадка проекта – сайт «Российской газеты» (rg.ru), где опубликованы интервью с федеральными и региональными лидерами АПК.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня. Главная тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В центре внимания поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития. Деловая программа на этот раз разделена на пять тематических треков: «Среда для жизни», «Технологии: стремление к лидерству», «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире».

Официальная церемония открытия форума состоялась в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. На площадке ПМЭФ традиционно встречаются первые лица государств, министры, руководители корпораций, предприниматели.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.