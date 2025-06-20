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Общество

Ещё 61 украинский беспилотник сбили над регионами России

Средства противовоздушной обороны с 20:00 19 июня до 07:00 20 июня перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

22 дрона сбили над Орловской областью, 14 – над Курской областью, семь – над Белгородской областью, пять – над Воронежской областью, по три – над Тульской, Ростовской, Брянской и Волгоградской областями, ещё один БПЛА уничтожили над Московской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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